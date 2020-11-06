خريطة إصابات كورونا الجديدة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 69 حالة إصابة؛ تلتها المدينة المنورة بـ68حالة، ثم مكة المكرمة بـ32 حالة، فينبع 25 حالة.

وجاءت بريدة في المرتبة التالية بـ22 حالة، ثم المخواة 16، عنيزة 15، الهفوف 14 إصابة جديدة، ثم جدة 11 والعيص 9، وكل من (رياض الخبراء، وخميس مشيط والدمام وتبوك) 8 إصابات ثم حائل 7، والقطيف 6.

وسجلت كل من (بللسمر والظهران وقرية العليا) 4 حالات لكل منها، ثم (المبرز والعقيق ومهد الذهب والرس والمظيلف والطائف وتثليث والنعيرية ورفحاء وعفيف وحوطة بني تميم ووادي الدواسر) بواقع 3 إصابات جديدة لكل منها.

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وجاءت في المرتبة التالية كل من (بلجرشي والحناكية وخيبر والأسياح والمذنب وعيون الجواء والقريات وتربة وأبها ومحايل عسير وراس تنورة والحائط والكامل ونجران والشعبة وطريف والخرج وفرائع الجمش وشقراء) بواقع إصابتين جديدتين لكل منها.

وفي المرتبة الأخيرة، جاءت كل من(الباحة وسكاكا والبدائع وعقلة الصقور والقنفذة والجبيل والكير وبقيق والقيصومة وحفر الباطن والغزالة والحرث وجازان وخليص وعرعر والدلم والدوادمي والمجمعة والقويعية والزلفى وضرماء وثادق) بواقع حالة إصابة واحدة في كل منها.

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