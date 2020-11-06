أخبار السعودية اليوم.. وزير التعليم يزور أول مدير لجامعة أم القرى.. و قرار إلزامي من «الضمان الصحي» حول الزوجة الموظفة

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة، حيث قام معتمرو الخارج بتأدية، أول صلاة جمعة لهم بالمسجد الحرام، بعد تطبيق المرحلة الثالثة من عودة العمرة، وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفقًا لما أوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، وإلى التفاصيل:

«الخطوط السعودية» توضح آلية سفر الأطفال حديث الولادة

كشفت الخطوط السعودية عن آلية قبول الأطفال حديثي الولادة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نود التنبيه لآلية قبول الأطفال الرضع حديثي الولادة حيث إنه يمكنهم السفر بعد الأسبوع الأول من الولادة»، وأضاف: «أما إذا لم يكمل الرضيع أسبوع فيمكنه السفر بعد مضي 48 ساعة بشرط الحصول على شهادة طبية تفيد بأن الطفل بصحة جيدة ولا يحتاج إلى حضَانة أو أكسجين طبي».

بالفيديو.. إجراءات احترازية مشددة خلال إعداد طعام «معتمري الخارج»

نشرت وزارة الحج والعمرة، عبر تويتر، مقطعًا مصورًا لطريقة إعداد الطعام للمعتمرين وسط إجراءات احترازية مشددة، تشمل جميع العاملين سواء القائمين على تحضير الطعام أو عاملي التوصيل للمعتمرين داخل غرفهم، وأكدت الوزارة تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء إعداد وتوصيل الوجبات الخاصة بالمعتمرين في غرفهم أثناء العزل الصحي الآمن.

«معتمرو الخارج» يؤدون الجمعة الأولى في المسجد الحرام

يؤدي معتمرو الخارج، أول صلاة جمعة لهم بالمسجد الحرام، بعد تطبيق المرحلة الثالثة من عودة العمرة، وسط إجراءات احترازية مكثفة للوقاية من فيروس كورونا المستجد،

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، عبر تويتر، أنها كثفت إجراءاتها الاحترازية في الجمعة الأولى من المرحلة الثالثة من عودة العمرة للمسجد الحرام، واستقبلت المملكة يوم الأحد الماضي أول دفعة من معتمري الخارج، بعد تطبيق المرحلة الثالثة من عودة العمرة، والتي تتم عبر تطبيق اعتمرنا.

للاطمئنان على صحته.. وزير التعليم يزور «الراجح» أول مدير لجامعة أم القرى

اطمأن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على صحة الدكتور راشد الراجح أول مدير لجامعة أم القرى، خلال زيارته له في منزله بمكة المكرمة، وأوضحت وزارة التعليم (عبر موقع تويتر) أن الوزير آل الشيخ زار الراجح في منزله، واطمأن على صحته، داعيًا الله له بالشفاء، وشاكرًا له جهوده المخلصة في خدمة وطنه.

وزارة الصحة: 3 عوامل تحِّدد إصابة المطعَّمين بـ«الإنفلونزا الموسمية»

أوضحت وزارة الصحة أن تطعيم الإنفلونزا الموسمية لا يحمي تمامًا من المرض؛ حيث من الممكن أن يصاب بعض المطعمين به، مشيرة إلى 3 عوامل تحدد ذلك، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة (عبر موقع تويتر)؛ ردًا على استفسار أحد المواطنين، أن «التطعيم لا يحمي من الإصابة؛ حيث لا تزال هناك احتمالية إصابة بعض الأشخاص المطعمين؛ ولكنها احتمالية أقل من غير المطعمين».

قرار مُلزِم من مجلس الضمان الصحي بخصوص «الزوجة الموظفة»

أكد مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل ملزمٌ بالتأمين على الزوجة الموظفة حتى لو رفضت هي التأمين لوجود تأمين لها على زوجها العامل بفئة أعلى، وذكر المجلس، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار بهذا الشأن، أنه «حسب نظام الضمان الصحي التعاوني، فإن إلزامية التأمين تقع على صاحب عمل الزوجة».

بالفيديو.. «الخثلان»: حالات تسمح للطبيب بالجمع بين «أوقات الصلاة»

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أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم تأخير الطبيب للصلاة حتى يخرج وقتها، بسبب كثرة المرضى، موضحا عبر حسابه على تويتر؛ ردًا على سؤال بهذا الخصوص، إنه إذا احتاج الطبيب إلى الجمع جاز له ذلك، بأن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، كأن تكون هناك حالات طارئة وتحتاج إلى وجود الطبيب، مثل حادث أو غيره.

5 حالات لغش المستحضرات الصيدلانية.. و«النيابة العامة» توضح العقوبة

حذرت النيابة العامة من تغيير محتوى أو هوية أو مصدر أي مستحضر صيدلاني، بقصد الخداع، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة عشر سنوات أو الغرامة عشرة ملايين ريال، وذكرت النيابة، عبر تويتر، أنه يُحظر تغيير محتوى أو هوية أو مصدر أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها، ويُعد المستحضر مغشوشًا إذا احتوى على مكونات ملوثة أو خاطئة أو غير فعّالة أو غير كافية الفاعلية أو معبأ في عبوات مزيفة، ويعتبر فاسدًا متى صار غير صالح للاستعمال.

مواطن يسطو على محلات تجارية بالرياض.. والشرطة تلقي القبض عليه

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن سطا على محلات تجارية وسرق مبالغ مالية منها، وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، تورَّط في ارتكاب عددٍ من الجرائم.

بالصور.. مخالفات باستراحات الأسماك بذهبان والسوق المركزية بثول

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء جولة ميدانية على مطاعم واستراحات الأسماك الواقعة بنطاق بلدية ذهبان وفي سوق السمك المركزية بثول لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا، وأسفرت الجولة عن إنذار 13 موقعًا وإتلاف كميات من الأسماك غير صالحة للاستهلاك.

«المرور»: هكذا يمكن تغيير فصيلة الدم المدونة بالخطأ في رخصة القيادة

أوضح المرور السعودي، كيفية تغيير فصيلة الدم التي تم تدوينها بالخطأ في رخصة القيادة، وذلك عبر خطوتين، وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن تغيير فصيلة الدم برخصة القيادة يتم من خلال خطوتين، أولًا: مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة، وثانيًا: التقدم بطلب لتغيير فصيلة الدم.

«الجهني» يوضح المناطق المتأثرة بثاني حالة ممطرة لـ«الوسم»

توقَّع الخبير المناخي الدكتور زياد الجهني، موعد وفترة وأماكن ثاني حالة ممطرة للوسم خلال هذا الشتاء، وقال الجهني، عبر تويتر، إنه من المتوقع أن تستقبل المنطقة ثاني الحالات الممطرة لهذا الوسم ما بين يومي غدٍ السبت وحتى الإثنين المقبل، موضحًا أن هذه الحالة الممطرة تعتبر أفضل من سابقتها.

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