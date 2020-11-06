«الألكسو» تنظم دورة تدريبية «عن بُعد» للعاملين في القطاع التربوي

نفذت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، دورة تدريبية «عن بُعد»، للمسؤولين والعاملين في القطاع التربوي حول «التدريب المهني لخرّيجي التعليم المتوسّط والعالي في الدول المتضرّرة من النزاعات والحروب».

وتهدف الدورة بحسب بيان أصدرته «الألكسو» من مقرها بالعاصمة تونس اليوم، إلى المساهمة في تخفيف آثار الأزمات والأوضاع الطارئة وتأمين حقّ الأطفال والشباب في التعلّم.

وتناولت الدورة سٌبل تعزيز قدرات المتخصّصين في المجال لتربوي، وإنشاء برامج للتدريب المهني في الدول المتضرّرة من النزاعات إلى جانب تمكين المتدربين من تطوير قدراتهم؛ لمواكبة التطوّرات المجتمعية والعلمية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

«التدريب التربوي» يعلن فتح باب التسجيل للبرامج الصباحية للفصل الدراسي الأول 1442 هـ

ترحيب واسع بالقرار السامي لتمديد التعلم عن بُعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول

