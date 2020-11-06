الرياض تتصدر حالات التعافي الجديدة من كورونا بالمملكة

أعداد الشفاء بلغت 336533 حالة..
سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 465 حالة تعاف جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
ويصل بذلك إجمالي حالات التعافي في البلاد اليوم الجمعة، إلى 336533 حالة تعاف.
كانت وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل 436 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و17 حالة وفاة.
وسجلت الرياض أعلى معدل لحالات التعافي اليوم الجمعة، بعدد 75 حالة، تليها المدينة المنورة 74 حالة، ثم الدمام 41 حالة والهفوف 31 حالة، والمبرز 21 حالة تعاف.
ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات التعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط التالي .
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