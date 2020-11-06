التسجيل في اعتمرنا يقترب من المليونين و 846 ألف مصل في المسجد الحرام

وبلغ عدد المصلين في المسجد الحرام نحو 846 ألف مصلٍ، فيما بلغ عدد طالبي السلام على الرسول وصاحبيه 131 ألفا، أما إجمالي المصلين في الروضة الشريفة فقد قارب 83 ألف شخص. واكتملت نسبة الحجوزات للأسابيع القادمة 100% من تاريخ 15 ربيع الأول وحتى 13 ربيع الثاني.
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