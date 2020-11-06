التسجيل في اعتمرنا يقترب من المليونين و 846 ألف مصل في المسجد الحرام

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه بنهاية أول جمعة منذ بدء المرحلة الثالثة من السماح بالعمرة والزيارة تدريجيا في تطبيق اعتمرنا، سجل 1.9 مليون شخص، منهم 1.110.629 مواطنا و803 آلاف مقيم.

وبلغ عدد المصلين في المسجد الحرام نحو 846 ألف مصلٍ، فيما بلغ عدد طالبي السلام على الرسول وصاحبيه 131 ألفا، أما إجمالي المصلين في الروضة الشريفة فقد قارب 83 ألف شخص. واكتملت نسبة الحجوزات للأسابيع القادمة 100% من تاريخ 15 ربيع الأول وحتى 13 ربيع الثاني.