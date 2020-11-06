السعودية اليوم / العراق تسجل 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بغداد 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

سجلت العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3568 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 69 حالة وفاة , مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 11244 وفاة , فيما تم تسجيل 3060 حالة شفاء , مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 423266 حالة .

// انتهى //

19:11ت م

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بغداد 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسسجلت العراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع اجمالي عدد الاصابات إلى 493139 إصابة .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي تسجيل 69 حالة وفاة , مما رفع اجمالي حالات الوفاة إلى 11244 وفاة , فيما تم تسجيل 3060 حالة شفاء , مما رفع اجمالي حالات الشفاء إلى 423266 حالة .// انتهى //19:11ت م0078

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