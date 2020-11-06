السعودية اليوم / منظمات الصحة العالمية واليونيسيف تدعوان العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي الانتشار العالمي لأمراض الحصبة وشلل الاطفال



جنيف 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

دعت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف دول العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي الانتشار العالمي لأمراض الحصبة وشلل الاطفال ، مشيرة إلى أن تعطل خدمات التحصين في جميع انحاء العالم يهدد ملايين الأطفال بالإصابة بامراض يمكن الوقاية منها .

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم خلال مؤتمر صحفي : إن هناك حاجة إلى ٦٥٥ مليون دولار أمريكي لمعالجة الفجوة في تمويل لقحات لشلل الأطفال والحصبة ، مشيرا إلى أنه بعد الإعلان في الصيف الماضي بأن أفريقيا قارة خالية من شلل الاطفال ، فان جائحة " كوفيد - ١٩ " قد تقوض القضاء على هذا المرض .

ودعا ادهانوم الدول إلى مكافحة الإمراض الآخري أثناء مكافحة " كوفيد - ١٩ " ، وإلى التقييم الوطني متعدد القطاعات لاستجابة كل دولة لجائحة

//انتهى//

18:09ت م

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جنيف 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسدعت منظمات الصحة العالمية واليونيسيف دول العالم لاتخاذ إجراءات عاجلة لتفادي الانتشار العالمي لأمراض الحصبة وشلل الاطفال ، مشيرة إلى أن تعطل خدمات التحصين في جميع انحاء العالم يهدد ملايين الأطفال بالإصابة بامراض يمكن الوقاية منها .وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم خلال مؤتمر صحفي : إن هناك حاجة إلى ٦٥٥ مليون دولار أمريكي لمعالجة الفجوة في تمويل لقحات لشلل الأطفال والحصبة ، مشيرا إلى أنه بعد الإعلان في الصيف الماضي بأن أفريقيا قارة خالية من شلل الاطفال ، فان جائحة " كوفيد - ١٩ " قد تقوض القضاء على هذا المرض .ودعا ادهانوم الدول إلى مكافحة الإمراض الآخري أثناء مكافحة " كوفيد - ١٩ " ، وإلى التقييم الوطني متعدد القطاعات لاستجابة كل دولة لجائحة كورونا ، ومواءمة استراتيجياتها في التأهب ، موضحاً أن الاستعراض الدوري الشامل للاوضاع الصحية في كل بلد سيساعد على تعزيز الاستجابة ويدعم الأمن الصحي لكل بلد على المدي الطويل .//انتهى//18:09ت م0072

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