السعودية اليوم/ أكثر من 900 جولة رقابية نفذتها أمانة الشرقية على الأسواق التجارية



الدمام 20 ربيع الأول 1442هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 947 جولة رقابية صحية، و4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن 22 مخالفة لحالات عدم التقيد للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس " كوفيد19"، وتكدس في الأسواق التجارية، ومساكن العمالة.

كما رفعت الأمانة7469 طنا من النفايات، وأزالت4125 مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9429 فردا من الكوادر البشرية بالنظافة، فيما جرى غسل وتعقيم وتطهير 761 موقعاً، استخدموا من خلالها 148761 لتراً من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 476 فردا من الإصحاح البيئي.

// انتهى //

16:14ت م

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