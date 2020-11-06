شكرا لقرائتكم خبر عن عمداء التعلم الإلكتروني يناقشون مشكلات "التعليم عن بُعد" والان نبدء بالتفاصيل

استضافت جامعة أم القرى ممثَّلةً في عمادة التعلم الإلكترونيِّ والتعليم عن بُعد، مؤخراً الاجتماع الثامن للجنة عمداء التعلُّم الإلكترونيِّ بالجامعات السعودية، برعاية رئيس الجامعة أ.د. معدِّي آل مذهب، وحضور المشرف العام على وكالة الجامعة للشؤون التعليمية د. أحمد بابلغيث، في قاعة الملك فيصل بالعابدية.

وعرض عميد عمادة التعلُّم الإلكترونيِّ والتعليم عن بُعد د. خالد المطيري في كلمته الترحيبية رحلة نجاح الجامعة في التحوُّل للتعليم عن بُعد، منذ صدور قرار استمرار العملية التعليميَّة إلكترونيًّا، وخطط العمادة لتنظيم آليَّة العمل لخدمة قطاعات الجامعة ومنسوبيها إلى جانب الدعم الفنيِّ المتواصل على مدار 24 ساعة.

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وانطلقت جلسات اجتماع اللجنة في دورته الثامنة برئاسة د. هشام برديسي أوضح فيها العمداء جهود الجامعات في التحوُّل الإلكترونيِّ الكامل، إضافة إلى استعراض توصيات الاجتماع السابق، والخروج بتوصيات جديدة تعزُّز من جودة التعليم عن بُعد بالجامعات السعودية.

ويهدف اجتماع لجنة العمداء إلى تبادل الخبرات بين عمادات التعلُّم الإلكترونيِّ بالجامعات السعودية، والاطِّلاع على التجارب والممارسات الناجحة في تنفيذ المشاريع والتقييم المستمر للمشكلات التي تواجه التعليم عن بُعد بالمملكة، واقتراح الحلول المناسبة لها، فضلًا عن تنسيق الجهود والتعاون في القضايا الفنية والأكاديميَّة والإداريَّة المشتركة.

وفي ختام اللقاء كرَّم د. أحمد بابلغيث المشاركين من جامعات المملكة، متمنيًّا لهم الخروج بتوصيات تسهم في إنجاح مستقبل التعليم عن بُعد في السعودية.