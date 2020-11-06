، الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .
في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .
الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمكصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-06
تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .
في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
06:03 PM
في جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري المحترفين
تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .
في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .
، الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.