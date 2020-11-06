، "فيلادلفيا تاريخ فاسد في الانتخابات".."ترامب" يهجم بطلقته الأخيرة! ،

محمد بن مسعود - الدمام - شكك مجددًا في النتيجة التي بدأت تأخذ منحى كبيرًا لصالح منافسه "بايدن"

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مقاطعة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا، التي قلب فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن الطاولة على ترامب، إذ يسبقه حتى الآن بنحو 6 آلاف صوت.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال "ترامب"، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن لمقاطعة "فيلادلفيا تاريخًا فاسدًا في نزاهة الانتخابات"، مشككًا مجددًا في نتيجة الانتخابات التي بدأت تأخذ منحى كبيرًا لصالح منافسه بايدن.

وجاء الجزء الأكبر من بطاقات الاقتراع المتبقية في ولاية بنسلفانيا من مقاطعة فيلادلفيا والمناطق المحيطة بها، وهو الجزء الذي حقق أغلبية لبايدن حتى هذه المرحلة.

وصوت 87 بالمئة من سكان مقاطعة فيلادلفيا للمرشح الديمقراطي جوبايدن، الأمر الذي ساعده في قلب النتيجة لصالحه خلال الساعات القليلة الماضي.

واستطاع المرشح الديمقراطي جو بايدن قلب النتائج في ولاية بنسلفانيا الحاسمة، بعدما استطاع تجاوز الرئيس دونالد ترامب بعد فرز 98 في المئة من الأصوات.

وحصل بايدن على 49.5 في المئة من الأصوات، بواقع 3,295,319 صوتًا بعد فرز 89 في المئة من إجمالي الأصوات، بينما حصل ترامب على 49.4 في المئة من الأصوات بواقع 3,289,725.

وبذلك يتقدم بايدن بواقع 5 آلاف صوت في الولاية التي تمتلك 20 صوتًا في المجمع الانتخابي.