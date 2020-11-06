محمد بن مسعود - الدمام - "الداخلية" تطالب المواطنين بأخذ إجراءات الحيطة والحذر أعلنت الجهات المعنية، إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار. وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار"؛ مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر. 06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 06:49 PM "الداخلية" تطالب المواطنين بأخذ إجراءات الحيطة والحذر Advertisements إغلاق طريق "الهدا" في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار إغلاق طريق "الهدا" في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار أعلنت الجهات المعنية، إغلاقًا مؤقتًا لطريق "الهدا" بمحافظة الطائف في الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار. وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية "911" على موقع "تويتر"، أنه "تم إغلاق طريق الهدا إغلاقًا مؤقتًا احترازيًّا، في كلا الاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار"؛ مطالبًا المواطنين وقائدي المركبات بأخذ الحيطة والحذر. الكلمات المفتاحية ، إغلاق طريق "الهدا" في كلا الاتجاهين بسبب هطول الأمطار ،

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