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بايدن يتقدم على ترامب في بنسلفانيا بـ 6737 صوتًا
لا يزال فرز الأصوات مستمرًّا
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المرشح الديمقراطي جو بايدن تقدم، اليوم الجمعة، على الرئيس دونالد ترامب في ولايتي بنسلفانيا وجورجيا الحاسمتين، بينما لا يزال فرز الأصوات مستمرًا.
وأعلن مركز إديسون للأبحاث أن بايدن يتفوق بفارق 1097 صوتًا في ولاية جورجيا مع استمرار فرز الأصوات، فيما يتقدم في بنسلفانيا بـ5600 صوت بعد فرز 98% من الأصوات، مما يعطى ترامب 49.3% من أصوات الولاية مقابل 49.4% لبايدن.
يذكر أن ترامب فاز بجورجيا بخمس نقاط مئوية في انتخابات عام 2016.
وتمتلك جورجيا 16 صوتًا في المجمع الانتخابي، فيما تمتلك بنسلفانيا 20 صوتًا انتخابيًّا.
كما أفادت الأنباء بأن بايدن يوسع الفارق مع ترامب في نيفادا بأكثر من 11 ألف صوت بعد فرز 84%، وبالتالي تميل الولاية لصالح بايدن. ويتوقع أن تكون نيفادا ولايةً حاسمةً إذ تكفيه أصواتُها للفوز بالرئاسة.
ونتيجة السباق الرئاسي الأمريكي لم تحسم بشكل كامل حتى الآن في 4 ولايات أمريكية، لتبقى النتيجة على الشكل التالي: 264 صوتًا في المجمع الانتخابي لصالح المرشح الديمقراطي، جو بايدن، أما منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، فلديه حتى الآن 214 صوتًا، وتتبقى لبايدن 6 أصوات فقط لحسم فوزه بالرئاسة، فيما يستمر المرشح الديمقراطي في تقليص الفارق مع منافسه الجمهوري في ولاية بنسلفانيا، مع استمرار فرز الأصوات في الولاية الحاسمة.
وسيصبح يايدن (77 عامًا) الرئيس المقبل للولايات المتحدة إذا فاز بولاية بنسلفانيا أو بجورجيا ونيفادا، في حين تبدو فرص ترلمب أصعب نسبيًّا، حيث يحتاج للتفوق في كل من بنسلفانيا وجورجيا وكذلك هزيمة بايدن في نيفادا.
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