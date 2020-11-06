فيديو.. هكذا يتعامل التحالف مع الأسرى الحوثيين

2020-11-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا يتوانى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن مد يد العون للأسرى والمصابين سواء في أرض المعركة أو بعد وقوعهم في الأسر فضلًا عن تطبيق قواعد الاشتباك التي تضمن عدم استهداف المدنيين.

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ويطبق التحالف قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جينيف الخاصة بالأسرى، كما تأتي عملياته الميدانية ردًا على عمليات تقوم بها الميليشيا الحوثية الإرهابية التي تتعمد استهداف الأعيان المدنية في السعودية أو في الأراضي اليمنية الخاضعة للحكومة الشرعية الأمر الذي يستوجب الرد عليه وفق مقتضيات الموقف.

دور التحالف في تبادل الأسرى

وقبل أيام تم الإعلان عن أكبر عملية تبادل أسرى في اليمن شملت أكثر من ألف أسير من الجانبين، فيما أظهر مقطع فيديو كيف كان يتم معاملة الأسرى الحوثيين من جانب التحالف.

وكان المتحدث الرسمي للتحالف أكد في تصريحات سابقة أنه تم اكتشاف إصابة بعض الأسرى الحوثيين بأمراض معدية لم تعد موجودة في شبه الجزيرة العربية وقام بمعالجتهم الأمر الذي استدعى استيراد أدوية لهذه الأمراض من الخارج.

