وزير الرياضة يلمح إلى احتمالية عودة صفقة استحواذ نيوكاسل يونايتد

2020-11-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

ألمح وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، قد يتخذ خطوة أخرى لشراء نيوكاسل يونايتد إذا سنحت الفرصة.

وبعد انسحاب السعودية من صفقة الاستحواذ بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني لشراء نادي نيوكاسل بعد محادثات مطولة مع الدوري الإنجليزي الممتاز، ساد الهدوء على الصعيد الرسمي، ولكن ظهرت تقارير عن إجراءات قانونية من المشجعين تطالب بمعرفة سبب عدم الموافقة على صفقة، ولكنها لم تسفر عن شيء ملموس حتى الآن.

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وأجاب الأمير عبدالعزيز في حواره مع BBC سبورت، عندما سُئل عما إذا كان صندوق الاستثمارات العامة سيجري محاولة أخرى لشراء نادي نيوكاسل أم لا قائلًا: لا أعرف ما هي خطط صندوق الاستثمارات العامة، ولكن إذا كانت هناك فرصة، فسوف ينظرون فيها.

وتابع في تعليقه عن خسارة الصفقة: بالطبع كان هناك خيبة أمل لأن الصفقة لم تتم، لكننا نقول إن هناك دائمًا سببًا لحدوث الأشياء أو عدم حدوثها، ونتطلع إلى فرص أفضل، ونأمل في المستقبل.

وأردف: وفي العموم، يتطلع صندوق الاستثمارات العامة إلى الفرص الاستثمارية ليقتنصها بذكاء في الاستثمار بها.



