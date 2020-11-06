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الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك

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محمد بن مسعود - الدمام - في جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري المحترفين

تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس ، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .
في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .

الفيصلي

الفيصلي

الفيصلي

الفيصلي

الفيصلي

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الفيصلي

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 06:03 PM

في جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري المحترفين

الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.
بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .
في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس .

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المصدر : الخليج 365

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