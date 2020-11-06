محمد بن مسعود - الدمام - في جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري المحترفين تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .

في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس . Advertisements

06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 06:03 PM في جولة "لنلهم العالم بقمتنا" من دوري المحترفين الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك تغلب الفيصلي على ظروفه من غيابات وتعرض عدد من أنصاره لفيروس كورونا، وذلك في اللقاء الذي جمعه بنظيره ضمك عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، جولة "لنلهم العالم بقمتنا" والذي انتهى بالتعادل السلبي.

بتلك النتيجة قفز الفيصلي لصدارة ترتيب الفرق "مؤقتاً " بـ8 نقاط وبقي ضمك بنقطة واحدة .

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، رغم محاولات ضمكاوية جادة لكن النهاية كانت سلبية .

في الشوط الثاني ذاد حارس الفيصلي أحمد الكسار عن مرماه ببراعة عند الدقائق 60, 61، في المقابل تصدى حارس ضمك مصطفى زغبة عند الدقيقة 66 لتسديدة خوليوتفاريس . الكلمات المفتاحية

، الفيصلي "يقهر" النقص.. ويخطف الصدارة بالتعادل مع ضمك ،

المصدر : الخليج 365

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