محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت فلسطين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 حالات وفاة، و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و895 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 88.22%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.94%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.فلسطين فيروس كورونا الجديد فلسطين: 681 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-06 سجلت فلسطين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 حالات وفاة، و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و895 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 88.22%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.94%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات. Advertisements 06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 04:53 PM خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجلت فلسطين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 حالات وفاة، و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و895 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية. وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 88.22%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.94%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات. ، فلسطين: 681 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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