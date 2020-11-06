، ليبيا: 1004 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 8 وشفاء 514 ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين الماضية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما تَمَاثل للشفاء 514 مصابًا؛ في حين توفى 8 آخرون.

وأفاد المركز في بيان، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 66 ألفًا و444 حالة، منها 26 ألفًا و905 إصابات نشطة، و38 ألفًا و624 متعافى؛ في حين توفي 915 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في مارس الماضي.ليبيا فيروس كورونا الجديد