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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما تَمَاثل للشفاء 514 مصابًا؛ في حين توفى 8 آخرون.
وأفاد المركز في بيان، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 66 ألفًا و444 حالة، منها 26 ألفًا و905 إصابات نشطة، و38 ألفًا و624 متعافى؛ في حين توفي 915 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في مارس الماضي.ليبيا فيروس كورونا الجديد
ليبيا: 1004 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 8 وشفاء 514وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-06
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما تَمَاثل للشفاء 514 مصابًا؛ في حين توفى 8 آخرون.
وأفاد المركز في بيان، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 66 ألفًا و444 حالة، منها 26 ألفًا و905 إصابات نشطة، و38 ألفًا و624 متعافى؛ في حين توفي 915 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في مارس الماضي.
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442
04:22 PM
خلال الأربع والعشرين الماضية
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فيما تَمَاثل للشفاء 514 مصابًا؛ في حين توفى 8 آخرون.
وأفاد المركز في بيان، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 66 ألفًا و444 حالة، منها 26 ألفًا و905 إصابات نشطة، و38 ألفًا و624 متعافى؛ في حين توفي 915 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في مارس الماضي.
، ليبيا: 1004 إصابات جديدة بكورونا ووفاة 8 وشفاء 514 ،
المصدر : الخليج 365
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