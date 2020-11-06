شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها كذلك على مرتفعات جازان، عسير، الباحة.

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وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 36 درجة مئوية، في حين ستشهد كل من "تبوك وأبها" أقل درجة حرارة وهي 20 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف جنوبًا، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 14-36كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.