شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل سرقة مواطن لـ 40 مليون ريال من "هدف" والعقوبة المنتظرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة مكافحة الفساد؛ أحمد الحسين، اليوم الجمعة، عن تفاصيل القبض على مواطن استغل ثغرة في نظام صندوق الموارد البشرية(هدف)لسرقة40 مليون ريال.

وقال "الحسين" عبر الإخبارية، إن المواطن نجح في استغلال ثغرة في نظام هدف؛ وفعل مستخدم جديد بصلاحيات مكنته من الرجوع لأوامر صرف قديمة سبق صرفها وقام بإعادة صرفها بعد تعديل أرقام الحسابات البنكية ووضع أرقام الحسابات البنكية العائدة للمنشآت التجارية المملوكة له، حيث بلغ إجمالي ما حُوِّلَ (39.806.991).

واعترف بالفعل المتهم بما نسب إليه؛ حيث لفت "الحسين" إلى أنه متورط في أكثر من جريمة.

وقال "الحسين" إن أبرز التهم التي ستوجه للمواطن هي: التزوير، غسل الأموال، الاحتيال، اختراق غير مشروع لنظام تقني، موضحًأ أنه سيتم معاقبته وفقًا لعدد من الأنظمة منها مكافحة غسل الأموال والجرائم المعلوماتية.