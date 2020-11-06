المصلح يوضح حكم من حضر إلى المسجد بعد انتهاء المصلين من صلاة الاستسقاء

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن مَن وصل إلى المسجد بعد انتهاء المصلين من صلاة الاستسقاء، فعليه أن يصلي ركعتين. قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، أن مَن وصل إلى المسجد بعد انتهاء المصلين من صلاة الاستسقاء، فعليه أن يصلي ركعتين. وأوضح الشيخ المطلق، خلال استضافته في برنامج "فتاوى" المذاع على قناة "السعودية"، أنه يمكن للمسلم أن يؤدي صلاة الاستسقاء في بيته أو في مزرعته أو في المرعى.

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