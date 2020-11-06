شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذر من شراء 6 معلبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء 6 معلبات، مشددة على عدم شرائها من المتاجر والأسواق. حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من شراء 6 معلبات، مشددة على عدم شرائها من المتاجر والأسواق. وتتمثل هذه المعلبات في المعلبات المنتفخة والصدئة والمثقوبة والتي لا يوجد عليها بطاقة غذائية. كما نصحت أيضا بتجنب شراء العبوات التي تحتوي على ثقب أو التي تحتوي على انبعاج «مطعوجة».

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