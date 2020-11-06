شكرا لمتابعة خبر عن درجات الحرارة المسجلة في 28 محطة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية المدن الأدنى والأعلى حرارة أمس الخميس . أوضح الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية المدن الأدنى والأعلى حرارة أمس الخميس . وكانت القريات الأقل حرارة بـ9 درجات مئوية تلتها الطائف وطريف بـ 11.6 درجة . أما المدن الأعلى حرارة أمس الخميس كانت جازان بـ 35.4 درجة وبعدها وادي الدواسر بـ 33 درجة ، ثم شرورة ، وجاءت باقي درجات الحرارة وفقاً للجدول المرفق .

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