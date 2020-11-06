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شكرا لمتابعة خبر عن القمر يتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الخامسة في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن حدث فريد في سماء مكة المكرمة قبيل شروق شمس يوم الأحد المقبل .
وأكدت أن القمر سيتعامد على الكعبة المشرفة قبل شروق الشمس صبيحة يوم الأحد حيث سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها عند الساعة 06:07:05 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:07:05 صباحاً بتوقيت غرينتش) .
وقالت " فلكية جدة " أن هذا هو التعامد الخامس والأخير هذه السنة 2020 .
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