شكرا لمتابعة خبر عن القمر يتعامد على الكعبة المشرفة للمرة الخامسة في 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت الجمعية الفلكية بجدة عن حدث فريد في سماء مكة المكرمة قبيل شروق شمس يوم الأحد المقبل .

وأكدت أن القمر سيتعامد على الكعبة المشرفة قبل شروق الشمس صبيحة يوم الأحد حيث سيبلغ ميله عرض مكة ومتوسطا خط زوالها عند الساعة 06:07:05 صباحاً بالتوقيت المحلي (03:07:05 صباحاً بتوقيت غرينتش) .

وقالت " فلكية جدة " أن هذا هو التعامد الخامس والأخير هذه السنة 2020 .