«المطلق»: صلاة الاستسقاء تجوز في أي وقت وأي مكان

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المطلق، إن صلاة الاستسقاء يمكن أن يصليها الفرد في أي مكان وليس في المسجد فقط، مطالبًا جموع المسلمين بالدعاء دائمًا في أي مكان وأي وقت، وذلك بعد استفسار أحد المتسائلين قائلًا: «من أتى المسجد أو المصلى وقد انتهى الناس من صلاة الاستسقاء فماذا يفعل؟».

ورد الشيخ المطلق عبر القناة السعودية قائلًا: «من فاتته الصلاة، يصلي ركعتين، حتى أن الناس يجب أن يصلوا في بيوتهم، والتكبيرات في صلاة الاستسقاء سنة، فيستطيع أي مسلم في أي مكان أن يؤدي صلاة الاستسقاء».

وأضاف: «المقصود أنه إذا الإنسان فاتته الصلاة، فيصلي ركعتين ويدعو، وأطالب كل فرد منا بالدعاء في أي مكان سواء في البيت أو في المزرعة أو عمله، ربما يغيثنا الله بدعائه»، واستشهد الشيخ المطلق بموقف النبي سليمان (عليه السلام) عندما رأى النملة تستسقي، فمجد فعلها.

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وتابع: «لماذا لا ندعو إلا في صلاة الاستسقاء؟ لا دعاء الاستسقاء في أي مكان وأي وقت سواء للرجل أو المرأة».

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