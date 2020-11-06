«المرور»: هكذا يمكن تغيير فصيلة الدم المدونة بالخطأ في رخصة القيادة

أكد عدم نقل ملكية المركبة دون الفحص الدوري
أوضح المرور السعودي، كيفية تغيير فصيلة الدم التي تم تدوينها بالخطأ في رخصة القيادة، وذلك عبر خطوتين.
وذكر المرور، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن تغيير فصيلة الدم برخصة القيادة يتم من خلال خطوتين، أولًا: مراجعة قسم المرور بمدرسة القيادة، وثانيًا: التقدم بطلب لتغيير فصيلة الدم.
وقال المواطن في استفساره إنه اكتشف أن فصيلة الدم مدونة خطأ في رخصة القيادة الخاصة به.
من جهة أخرى، أكد المرور، أنه لا يمكن نقل ملكية مركبة دون إجراء الفحص الدوري، قائلا «من شروط نقل ملكية المركبة، سريان الاستمارة والفحص الدوري».
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