تنويه من «الجوازات» بخصوص السفر لدول الخليج بالهوية الوطنية

أكدت أن التعليمات لا تسمح بذلك..

جددت المديرية العامة للجوازات التذكير، بإمكانية السفر للمواطنين إلى دول الخليج بالهوية الوطنية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أستطيع السفر إلى دولة الكويت ببطاقة الهوية عن طريق الطيران خلال هذا الشهر؟». ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر». اقرأ أيضًا: «حساب المواطن» يوضح تأثير انتهاء الهوية الوطنية على الاستفادة من الدعم

«الأحوال المدنية» تُبيِّن الإجراء المطلوب في حالة مضي موعد تجديد الهوية الوطنية

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