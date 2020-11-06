بالفيديو.. تطبيق الرصد الآلي لـ«مخالفات المسارات» بالرياض والدمام وجدة بعد أسبوع

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي، تطبيق الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات على الطرق بعد أسبوع في الرياض والدمام وجدة.

وقال البسامي عبر مداخلة هاتفية مع فضائية «الإخبارية»، إن التطبيق سيكون على مراحل؛ حيث سيتبع تلك المرحلة التعميم في مدن أخرى؛ بحيث تتم تغطية كل طرق المملكة منتصف 2021 م.

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وأضاف أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات السلامة المرورية سواء في انخفاض معدلات الحوادث والوفيات والإصابات أو في مخالفات الطرق.

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