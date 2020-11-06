«حرس الحدود» يُخلي بحارًا هنديًا قبل نقله لمستشفى بجدة

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغًا عن حاجة بحار- هندي الجنسية- في العقد الرابع من عمره، إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة و إخلاء المريض اليوم، ونقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة.

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