فلكية جدة تتوقع موعد «تعامد القمر» على الكعبة المشرفة

الظاهرة تستخدم في تحديد القبلة..
أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء مكة المكرمة تشهد قبل شروق الشمس صبيحة يوم الأحد المقبل (8 نوفمبر 2020) تعامد القمر على الكعبة المشرفة، وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن هذا التعامد هو التعامد الخامس والأخير هذه السنة 2020.
وأضاف أن القمر لحظة التعامد سيكون على ارتفاع (89.58.19 درجة) وقرصه مضاء بنور الشمس بنسبة (54.8%) والزاوية التي تفصله عن الشمس «الاستطالة» (95 درجة)، ويبعد مسافة (383,621) كيلومتر وهي فرصة مثالية للتصوير للفلكي؛ حيث نصف القمر مضاء بنور الشمس والنصف الآخر مظلم مع خلفية السماء الزرقاء.
وأشار رئيس فلكية جدة إلى أنه يمكن الاستفادة من ظاهرة تعامد القمر تأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة إضافة إلى إمكانية الاستعانة بهذه الظاهرة في تحديد اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.
وأوضح أن موقع القمر بالنسبة للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد، والتي يرى فيها القمر يشير إلى اتجاه مكة بدقة توازي دقة تطبيقات الهواتف الذكية الحديثة.
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