وزارة الموارد البشرية: 3 خطوات أساسية لإلغاء ملف المنشأة

منها شطب النشاط من الجهة الرئيسية..
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات إلغاء ملف المنشاة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لو سمحت أنا سويت بالغلط فتح منشأة كيف ألغيها؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «لإلغاء ملف المنشأة لا بد من:
- تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي.
- شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص.
- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف منشأة.
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