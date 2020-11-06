وزارة الموارد البشرية: 3 خطوات أساسية لإلغاء ملف المنشأة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن خطوات إلغاء ملف المنشاة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لو سمحت أنا سويت بالغلط فتح منشأة كيف ألغيها؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بالعملاء وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر «تويتر» موضحًا: «لإلغاء ملف المنشأة لا بد من:

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- تسوية وضع العمالة من خلال نقل الخدمة أو إصدار خروج نهائي.

- شطب النشاط من الجهة التي منحت الترخيص.

- الدخول إلى الخدمات الإلكترونية وطلب إلغاء ملف منشأة.

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