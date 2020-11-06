مواطن يسطو على محلات تجارية بالرياض.. والشرطة تلقي القبض عليه

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن سطا على محلات تجارية وسرق مبالغ مالية منها.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مواطن، في العقد الثالث من العمر، تورَّط في ارتكاب عددٍ من الجرائم.

وأشار إلى أن الجاني سطا على المحلات التجارية في مدينة الرياض وسرق مبالغ مالية منها.

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وأوضح الكريديس، أنه جرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

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