«الخطوط السعودية» توضح آلية سفر الأطفال حديث الولادة

كشفت الخطوط السعودية عن آلية قبول الأطفال حديثي الولادة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يسمح بسفر حديث الولادة؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نود التنبيه لآلية قبول الأطفال الرضع حديثي الولادة حيث إنه يمكنهم السفر بعد الأسبوع الأول من الولادة».

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وأضاف: «أما إذا لم يكمل الرضيع أسبوع فيمكنه السفر بعد مضي 48 ساعة بشرط الحصول على شهادة طبية تفيد بأن الطفل بصحة جيدة ولا يحتاج إلى حضَانة أو أكسجين طبي».

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