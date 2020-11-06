«الخطوط السعودية» توضح آلية سفر الأطفال حديث الولادة

علقت على ما بعد الأسبوع الأول..
كشفت الخطوط السعودية عن آلية قبول الأطفال حديثي الولادة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل يسمح بسفر حديث الولادة؟».
ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نود التنبيه لآلية قبول الأطفال الرضع حديثي الولادة حيث إنه يمكنهم السفر بعد الأسبوع الأول من الولادة».
وأضاف: «أما إذا لم يكمل الرضيع أسبوع فيمكنه السفر بعد مضي 48 ساعة بشرط الحصول على شهادة طبية تفيد بأن الطفل بصحة جيدة ولا يحتاج إلى حضَانة أو أكسجين طبي».
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