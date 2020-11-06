السعودية اليوم / باكستان تسجيل 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان 1376 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 421 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 317086 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6923 حالة وفاة .

// انتهى //

16:23ت م

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إسلام آباد 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان 1376 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 340251 حالة، منها 16242 حالة نشطة .وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 421 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 317086 حالة شفاء، فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6923 حالة وفاة .// انتهى //16:23ت م0062

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