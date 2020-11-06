السعودية اليوم / فلسطين تسجل 681 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

سجلت فلسطين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 حالات وفاة، و681 إصابة جديدة بفيروس "

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.22%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.94%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.

// انتهى //

16:22ت م

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رام الله 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسسجلت فلسطين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 حالات وفاة، و681 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و895 حالة تعافي في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.22%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.94%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.// انتهى //16:22ت م0061

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