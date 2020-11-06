السعودية اليوم / ليبيا تسجل 1004 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 8 آخرين



طرابلس 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر020 2 واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس

وأفاد المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 66 ألفا و444 حالة، منها 26 ألفا و905 إصابات نشطة، و38 ألفا و624 متعافى، في حين توفى 915 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في مارس الماضي .

// انتهى //

15:55ت م

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طرابلس 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر020 2 واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الاربع والعشرين الماضية، فيما تماثل للشفاء 514 مصابا ، في حين توفى 8 آخرين .وأفاد المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغت 66 ألفا و444 حالة، منها 26 ألفا و905 إصابات نشطة، و38 ألفا و624 متعافى، في حين توفى 915 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في مارس الماضي .// انتهى //15:55ت م0057

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