السعودية اليوم / الايسيسكو وبرنامج الأغذية العالمي لكل من تونس والمغرب يبحثان تعزيز آفاق التعاون الثنائي



الرباط 20 ربيع الأول 1442 هـ موافق 06 نونبر 2020 م واس

التقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك، اليوم بالرباط، برئيسة مكتب برنامج الأغذية العالمي لكل من تونس والمغرب فاطمة سو سيديبي، حيث بحثا آفاق التعاون في مجال تمكين المرأة، ومجال التربية والتعليم، خصوصا فيما يتعلق بالمطاعم المدرسية.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور المالك عن استعداد - الإيسيسكو - للدخول في شراكات مع الهيئة الأممية، لإنجاز أنشطة ميدانية ذات أثر ملموس على قطاع التعليم في كل من تونس والمغرب، ثم تعميم التجربة على بقية الدول الأعضاء في المنظمة.

من جانبها أشادت فاطمة سو سيديبي بما تقوم به - الإيسيسكو - من عمل متميز، في مجالات تمكين المرأة، والتربية والتعليم، مؤكدة حرصها على بناء شراكة مثمرة بين الجانبين.

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15:45ت م

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