السعودية اليوم / تجهيز منبر خطبة الجمعة في المسجد الحرام وفق إجراءات احترازية



مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 6 أكتوبر 2020 م واس

تقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة، وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، أن الوكالة تعمل على مدار الساعة، وتتضاعف الجهود في يوم الجمعة، من تجهيز للمكبرية وتطهيرها وتعقيمها وتعطيرها بكوادر فنية متخصصة.

وأفاد الجابري بأنه يتم نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك،

واضاف أن نظام ميكروفونات الحرم فانتوم و داينمك و نظام مكسر الصوت في المسجد الحرام من ماركة ساوند كرافت.

وأبان الجابري أن عدد السماعات في المسجد الحرام (7700) سماعة، والمايكات (9) للإمام و (6) للمؤذن و(5) أساسي و (10) احتياطي، وذلك بتواجد جهاز إشرافي للتأكد من تطبيق جميع المهام والالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية والوقائية.

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15:18ت م

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