

مكة المكرمة 20 ربيع الأول 1442هـ الموافق 6 نوفمبر 2020 م واس

أدت جموع المصلين اليوم صلاة الجمعة بالمسجد الحرام في أجواء ايمانية تسودها الطمأنينة شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار سائلين الله عزوجل أن يتقبل منهم صلاتهم و عمرتهم .

وجندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ٤٠٠٠ عامل مجهزين بأكثر من ٤٧٠ آلة تنظيف وتعقيم وتطهير لكافة مواقع وساحات ومداخل المسجد الحرام بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، بالإضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجد الحرام لكاشف درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام والتي تعمل عن بعد بدقة عالية.

كما جهزت الرئاسة أكثر من (150) مراقباً للأبواب ، لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة بعد التأكد من صحة التصاريح وفرزها وتوزيعهم على الأبواب للدخول لمنع التزاحم وتحقيق التباعد، كما حرصت على نقل خطبة الجمعة بعدة لغات من خلال المنصات الإلكترونية للرئاسة العامة، وخمس موجات إذاعية كما قدمت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام خدماتها للزوار والمصلين، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقاً.

// انتهى //

14:57ت م

0044





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جموع المصلين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.