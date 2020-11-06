السعودية اليوم / حرس الحدود يخلي بحاراً هندياً على متن سفينة في مياه البحر الأحمر



جدة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واس

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - هندي الجنسية - في العقد الرابع من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة و إخلاء المريض اليوم، و نقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من

// انتهى /

14:36ت م

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جدة 20 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 06 نوفمبر 2020 م واسأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - هندي الجنسية - في العقد الرابع من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.وجرى تحديد موقع السفينة و إخلاء المريض اليوم، و نقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً الى أن حالته الصحية مستقرة.// انتهى /14:36ت م0043

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