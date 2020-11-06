شكرا لقرائتكم خبر عن "كيمارك" يوصي بعدم ترميز لقاحات كورونا باسم بلد المنشأ والان نبدء بالتفاصيل

اختتم منتدى الأبحاث الطبية الحادي عشر جلساته العلمية عن تحديات لقاحات كوفيد -19 ومستقبلها، أمس، بمشاركة 32 خبيراً عالمياً في 10 جلسات متخصصة، إضافة إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف شخص في المنتدى من 96 دولة حول العالم

وقد انطلق المنتدى في يومه الأول تزامناً مع بث مباشر لضيوف المنتدى من الخبراء العالميين الذين مثلوا مؤسسات أكاديمية عالمية مرموقة، كجامعة أكسفورد، وهارفرد، وستانفورد ، وبتواجد كبار منتجي اللقاحات حول العالم.

كما تناول المنتدى في يوم افتتاحه عدداً من المواضيع المتخصصة حول لقاحات كوفيد - 19 ومدى فعاليتها والوضع الراهن، وعن اللقاحات الفيروسية غير المتكررة، ولقاحات الحمض النووي والبروتين، ولقاحات الفيروسات الأخرى، بالإضافة إلى عرض تقديمي رئيسي، بينما جاءت برامجه لليوم الثاني بعرض الجهود الأكاديمية السعودية لعلوم ولقاحات كوفيد - 19، مع مناقشته لإمكانية الوصول إلى لقاح فعال وتوزيعه على المستوى العالمي، مستعرضاً التحديات التي تواجه اختيار التطعيمات لكوفيد - 19.

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فيما جاءت التوصيات المهمة لهذا المنتدى داعمة لتعزيز التوافق بين الجهات التنظيمية ومطوري اللقاحات بهدف تسريع الموافقة على اللقاح وتوزيعه، كما شجّعت برفع وتيرة الشراكات بين الشركات الصناعية والجهات الأكاديمية أثناء الجوائح لزيادة الفرصة في تطوير اللقاحات وإنتاجها بحيث تكون آمنة وذات فاعلية.

كما أشارت التوصيات إلى عدم ترميز العلاجات أو اللقاحات باسم بلد المنشأ خصوصا في وقت الجوائح والأزمات، والتركيز الفعلي على إنتاج لقاح فعال وآمن، مع استمرار عقد المنتديات العالمية السنوية لكبار علماء اللقاحات من جميع أنحاء العالم لتعزيز حسن النية والشفافية والتعاون، وتعزيز قدرات التصنيع وسلسلة الإمداد في البلدان النامية وذات الدخل المنخفض.

يشار إلى المنتدى عقد بتنظيم من الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ومركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية " كيمارك"، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، بالتعاون مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين.