شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إخلاء طبي لبحار هندي على متن سفينة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
وجرى تحديد موقع السفينة و إخلاء المريض اليوم، و نقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً الى أن حالته الصحية مستقرة.
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