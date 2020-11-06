شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : إخلاء طبي لبحار هندي على متن سفينة في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغاً عن حاجة بحار - هندي الجنسية - في العقد الرابع من عمره - إلى إخلاء طبي عاجل.

وجرى تحديد موقع السفينة و إخلاء المريض اليوم، و نقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيراً الى أن حالته الصحية مستقرة.