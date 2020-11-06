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لقطات من صلاة الجمعة الأولى في المرحلة الثالثة من العمرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كثفت رئاسة الحرمين الشريفين إجراءاتها الاحترازية في الجمعة الأولى من المرحلة الثالثة من عودة العمرة في المسجد الحرام.
وتقدم الرئاسة خدمات تنظيم وإدارة الحشود لكي يؤدي مرتادو المسجد الحرام عباداتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
ومن ضمن الخدمات العامة التي تقوم بها وكالة الشؤون الفنية والخدمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تم تخصيص منظومة عمل متكاملة بتجهيز المكبرية، وتعقيم مواقعها بعد كل صلاة، وفق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، وتجهيز أنظمة الصوت المنتشرة في جميع أنحاء البيت العتيق.
ويتم نقل منبر الخطيب لموقعه بالمكبرية، وتعقيمه وتجهيزه للإمام مع تركيب ميكروفونات الصوت، وإجراء الاختبارات اللازمة لها، كما يتم فرش المكبرية، بسجاد جديد وتنظيفه وتعقيمه وتعطيره ووضع عبوات ماء زمزم المبارك.
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