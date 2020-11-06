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حرس الحدود ينقذ بحارًا هنديًا بعد تلقي بلاغ استغاثة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أخلت فرق الإنقاذ في حرس الحدود أحد البحارة الهنود بعد تلقي بلاغ استغاثة.
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) تلقى بلاغًا عن حاجة بحار – هندي الجنسية – في العقد الرابع من عمره – إلى إخلاء طبي عاجل.
وجرى تحديد موقع السفينة وإخلاء المريض اليوم، ونقله إلى أحد المستشفيات بجدة، مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (19-COVID)، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة.
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