إنذار 13 موقعًا وإتلاف كميات من الأسماك الفاسدة في جدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وأسفرت الجولة عن إنذار ١٣ موقعًا وإتلاف كميات من الأسماك غير صالحة للاستهلاك.

نفذت أمانة محافظة جدة ممثلة في وكالة البلديات الفرعية بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء خلال الأسبوع الجاري جولة ميدانية على مطاعم واستراحات الأسماك الواقعة بنطاق بلدية ذهبان وفي سوق السمك المركزي بثول لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا .

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن زبن الله المطيري أن الجولة المشتركة استهدفت فحص الأسماك المعروضة ومتابعة عمليات التداول والتخزين والعرض، وسلامة وسائل النقل الخاصة بها والتأكد من كفاءة أجهزة التبريد فيها.

وبين أن المخالفات المرصودة خلال الجولة والتي شملت: عدم توافر أو تجديد الشهادات الصحية للعمال ومخالفة ارتداء الزي الرسمي ونظافة العاملين الشخصية، وعدم فصل اللحوم عن الأسماك بثلاجات التبريد، وعرض مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد، بجانب مخالفة تجهيزات المنشأة ومباشرة النشاط خارج حدودها، وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية واستعمال أواني وأدوات غير صالحة للاستخدام.