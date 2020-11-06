، "جو بايدن" مغرداً: سنفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
غرد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على موقع التواصل قبل قليل قائلاً: سنفوز في الانتخابات.
وكانت الإحصاءات أظهرت أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من الرئيس دونالد ترامب.
وأفاد مركز إديسون للأبحاث وبعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس"، صباح اليوم الجمعة بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتًا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدًا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن آلاف بطاقات الاقتراع لا تزال تنتظر الإحصاء، وكثيرًا منها في المقاطعات التي أبدت دعمًا أكبر لبايدن.
وحسب القوانين السارية في جورجيا، سيكون بإمكان حملة ترامب الانتخابية التقدم بطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية إذا لم يتجاوز الفارق بين المرشحين 0.5%.
ومن المرجح أن يتيح الانتصار في جورجيا لبايدن حصد دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي والفوز في الانتخابات.انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 03:53 PM
اقتربت ساعة الحسم
غرد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على موقع التواصل قبل قليل قائلاً: سنفوز في الانتخابات.
وكانت الإحصاءات أظهرت أن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن تمكن من إحراز تحول جذري وانتزاع الصدارة في السباق الانتخابي بولاية جورجيا من الرئيس دونالد ترامب.
وأفاد مركز إديسون للأبحاث وبعض وسائل الإعلام الأمريكية، منها شبكة "سي إن إن" وموقع "أكسيوس"، صباح اليوم الجمعة بأن بايدن يتقدم الآن بفارق 917 صوتًا على ترامب بعد فرز 99% من بطاقات الاقتراع في جورجيا التي يعود إليها 16 مقعدًا في المجمع الانتخابي، وتعد من الولايات الحاسمة لتحديد الفائز في الانتخابات.
وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن آلاف بطاقات الاقتراع لا تزال تنتظر الإحصاء، وكثيرًا منها في المقاطعات التي أبدت دعمًا أكبر لبايدن.
وحسب القوانين السارية في جورجيا، سيكون بإمكان حملة ترامب الانتخابية التقدم بطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية إذا لم يتجاوز الفارق بين المرشحين 0.5%.
ومن المرجح أن يتيح الانتصار في جورجيا لبايدن حصد دعم أغلبية أعضاء المجمع الانتخابي والفوز في الانتخابات.
، "جو بايدن" مغرداً: سنفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر "جو بايدن" مغرداً: سنفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.