، "إغاثي الملك سلمان" يدشن مركزًا لغسيل الكلى في مستشفى طرابلس الحكومي ،

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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لغسيل الكلى" في مستشفى طرابلس الحكومي.
جاء ذلك بحضور المستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان سعود الدهمشي، ومدير مكتب المركز في بيروت فهد القناص، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير المستشفى ناصر عدرة.
وتجول الحضور على المركز الذي تم تجهيزه بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي ونظام فلترة وتكرير المياه وخلاط الأسيد، بالإضافة إلى تأمين مفروشات طبية متعددة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وأكد "الدهمشي"، أن المملكة تواصل، في ظل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مد يد العون للأشقاء في لبنان والتي كان آخرها إقامة الجسر الإغاثي الجوي الذي خصص لمساعدة متضرري انفجار مرفأ بيروت؛ مبينًا أن مركز الكلى الجديد سوف يساهم في تقديم العلاج لمحتاجي غسيل الكلى.
من جهة ثانية، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
وراجع العيادات أمس 435 مريضًا؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 84 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 69 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 82 مريضًا، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 22 مريضًا، وراجع 18 مريضًا عيادتي الأسنان.
وتم استقبال 49 مريضة في العيادة النسوية؛ فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 22 مريضًا، كما تم عمل 184 تحليلًا لـ74 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 20 صورة أشعة لـ12 مريضًا؛ فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 273 وصفة طبية.
على صعيد آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وشهد، أمس، توزيع 139 خيمة للمتضررين في محلية شندي بولاية نهر النيل استفاد منها 834 شخصًا.
يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
06 نوفمبر 2020 - 20 ربيع الأول 1442 04:02 PM
المركز يواصل توزيع المساعدات الإيوائية للمتضررين من السيول في السودان
دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، "مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لغسيل الكلى" في مستشفى طرابلس الحكومي.
جاء ذلك بحضور المستشار في سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان سعود الدهمشي، ومدير مكتب المركز في بيروت فهد القناص، والأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير المستشفى ناصر عدرة.
وتجول الحضور على المركز الذي تم تجهيزه بأحدث أجهزة الغسيل الكلوي ونظام فلترة وتكرير المياه وخلاط الأسيد، بالإضافة إلى تأمين مفروشات طبية متعددة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة.
وأكد "الدهمشي"، أن المملكة تواصل، في ظل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة، مد يد العون للأشقاء في لبنان والتي كان آخرها إقامة الجسر الإغاثي الجوي الذي خصص لمساعدة متضرري انفجار مرفأ بيروت؛ مبينًا أن مركز الكلى الجديد سوف يساهم في تقديم العلاج لمحتاجي غسيل الكلى.
من جهة ثانية، واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
وراجع العيادات أمس 435 مريضًا؛ حيث استقبلت عيادات الطب العام 84 مريضًا، وراجع عيادة الباطنية 69 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 82 مريضًا، وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 22 مريضًا، وراجع 18 مريضًا عيادتي الأسنان.
وتم استقبال 49 مريضة في العيادة النسوية؛ فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 22 مريضًا، كما تم عمل 184 تحليلًا لـ74 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 20 صورة أشعة لـ12 مريضًا؛ فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 273 وصفة طبية.
على صعيد آخر، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المساعدات الإيوائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
وشهد، أمس، توزيع 139 خيمة للمتضررين في محلية شندي بولاية نهر النيل استفاد منها 834 شخصًا.
يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
، "إغاثي الملك سلمان" يدشن مركزًا لغسيل الكلى في مستشفى طرابلس الحكومي ،
المصدر : الخليج 365
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