، لأول مرة.. انتخاب سيناتور عربي مسلم في مجلس شيوخ إنديانا الأمريكية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "فادي قدورة" سياسي من أصول فلسطينية

أصبح السياسي الأمريكي من أصول فلسطينية فادي قدورة، أول عضو عربي مسلم يتم انتخابه لمقعد في مجلس الشيوخ بولاية إنديانا الأمريكية.

وحقق الديمقراطي "قدورة" فوزًا بـ52% مقابل 48% على السيناتور الجمهوري جون روكلشاوس، الذي كان يتولى منذ عام 2016، المقعد عن الدائرة الانتخابية الـ30 في مجلس شيوخ إنديانا.

وذكر "قدورة" على صفحته في "فيسبوك"، في معرض تعليقه على فوزه: "أنجزنا ذلك! أمريكا هي الدولة الوحيدة التي بإمكان شخص هاجر إليها، العملَ بدأب وكسب ثقة ألوف الناخبين ليصبح أول سيناتور مسلم في تاريخ إنديانا".مجلس الشيوخ ولاية إنديانا الأمريكية