شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل تقديم خدماته الطبية في مخيم الزعتري والان نبدء بالتفاصيل

واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن. وراجع العيادات أمس 435 مريضًا، حيث استقبلت عيادات الطب العام 84 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 69 مريضًا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 82 مريضًا وتمت معاينتهم وصرف الدواء اللازم لهم، واستقبل قسم الطوارئ 22 مريضا، وراجع 18 مريضا عيادتي الأسنان. كما تم استقبال 49 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 22 مريضًا، كما تم عمل 184 تحليلا لـ 74 مريضًا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 20 صورة أشعة لـ 12 مريضًا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 273 وصفة طبية.

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