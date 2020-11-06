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WhatsApp يتوسع ويطلق خدمة الدفع الرقمي في الهند
بعد نجاحه في البرازيل
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف محمود
أطلق تطبيق واتساب خدمة الدفع الرقمي WhatsApp Pay في الهند بحيث يتيح للأشخاص إرسال واستقبال الأموال من خلال منصتها، وقد عقدت منصة المراسلة شراكة مع البنك الهندي State Bank of India، أكبر مؤسسة للقطاع العام، بالإضافة إلى بنك HDFC، و بنك ICICI وبنك Axis، وبنك Jio Payments لإطلاق الخدمة.
خدمة المدفوعات من WhatsApp
وكانت الشركة الأمريكية تنتظر لمدة عامين لإطلاق الخدمة في الهند، حيث تتنافس الشركات العملاقة متعددة الجنسيات مثل جوجل وعلي بابا من أجل جزء كبير من سوق المدفوعات الرقمية سريع النمو في البلاد.
وأصدرت الشركة هذا الإعلان بعد ساعات فقط من حصولها على إذن من منظم المدفوعات في البلاد، شركة المدفوعات الوطنية في الهند (NPCI)، حيث حددت أقصى عدد قدره 20 مليون مستخدم لخدمة WhatsApp في المرحلة الأولى، ويجب أن يكون لدى الجميع بطاقة خصم وحساب مصرفي.
وفي بيان بالفيديو، أشاد مارك زوكربيرغ بأن هذا الإطلاق سيعزز الابتكار في المدفوعات، وبأنه سيعزز زيادة المشاركة الريفية في الاقتصاد الرقمي وتقديم الخدمات المالية.
وحاليًا يسيطر على السوق الرقمي خدمة المدفوعات من جوجل Google Pay و Paytm المدعوم من علي بابا، ومن المتوقع أن يتجاوز سوق المدفوعات الرقمية، الذي بلغت قيمته نحو 75 مليار دولار في عام 2019، 500 مليار دولار بحلول عام 2025.
والهند هي أكبر أسواق WhatsApp مع نحو 400 مليون مستخدم.
وقد تم إطلاق WhatsApp Pay في البرازيل في يونيو ولكن سرعان ما تم تعليقه بسبب الاعتراضات التي أثارها البنك المركزي.
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